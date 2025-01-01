Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 60: Das Versuchskaninchen
22 Min.Ab 12
Die 20-jährige Lea Richter bricht zusammen mit ihrem Freund in ein Tierversuchslabor ein, um die dort eingesperrten Hunde zu befreien. Dann verschwindet sie spurlos. Die Kommissare ermitteln und machen kurz darauf eine grausame Entdeckung ...
