Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 61: Die Andere
22 Min.Ab 12
Das Kindermädchen Amy Schmidt wird im Haus der Familie Weiß erdrosselt. Doch wer tötete die scheinbar perfekte Nanny? Zuerst tappen die Kommissare im Dunkeln, doch als sie plötzlich auf ein dunkles Geheimnis stoßen, wird klar: Das Opfer muss ein eiskalter Engel gewesen sein ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1