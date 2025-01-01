Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Wer hoch steigt, fällt tief

SAT.1Staffel 10Folge 63
Folge 63: Wer hoch steigt, fällt tief

22 Min.Ab 12

Tod eines Parcours-Läufers: Als David Gross nach einem Einbruch tödlich verunglückt, scheinen seine Komplizen Mira und Tim der Schlüssel zur Auflösung des Falles zu sein. Doch wie fängt man Verdächtige, die über Hausdächer springen können? Für die Kommissare beginnt eine wilde Jagd nach der Wahrheit ...

SAT.1
