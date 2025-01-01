Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 64: Kreuzfahrt in den Tod
22 Min.Ab 12
Ruhe in Frieden: Theo Hölter und seine Ehefrau Inge liegen tot in ihrem Ehebett. Was für die Kommissare auf den ersten Blick wie ein gemeinsamer Selbstmord aussieht, entwickelt sich zu einer unglaublichen Familientragödie ...
