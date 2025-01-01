Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 69
Folge 69: 7 Minuten im Himmel

22 Min.Ab 12

Tödliches Trinkspiel: Der 20-jährige Paul Hallek wird aus einem Fenster seiner Wohnung gestoßen und erliegt seinen schweren Verletzungen. Während sich die Ermittler mit betrunkenen Jugendlichen herumplagen, entbrennt zwischen den Kommissaren Nina Schmeuser und Christian König eine heiße Romanze ...

