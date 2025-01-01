Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 72: Sturmfrei
22 Min.Ab 12
Saufen, raufen, randalieren - das denkt sich auch Mario Kops, als er im Haus seiner Eltern eine ausschweifende Party gibt. Doch die geplante Megasause endet in einem Horrorszenario. Am nächsten Tag wird Partybesucherin Jennifer Dornhardt brutal erschlagen aufgefunden - und Mario kann sich angeblich an nichts erinnern ...
