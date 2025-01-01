Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Rache ist süß

SAT.1Staffel 10Folge 74
Folge 74: Rache ist süß

22 Min.Ab 12

Als die sexy Cheerleaderin Caro Scholz auf brutale Weise getötet wird, müssen die Kommissare feststellen, dass in der schönen, bunten Welt der jungen Frau nichts ist, wie es scheint. Während der verzweifelten Suche nach dem Täter beginnt ein erbitterter Wettlauf gegen die Zeit ...

