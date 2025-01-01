Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Jagdsaison

SAT.1Staffel 10Folge 76
Jagdsaison

JagdsaisonJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 76: Jagdsaison

22 Min.Ab 12

Der als stark rückfallgefährdet eingestufte Sexualstraftäter Georg Reuters wird rund um die Uhr von der Polizei überwacht. Dennoch schafft er es, eines Tages zu fliehen. Damit beginnt für die Kommissare ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit. Können sie den aggressiven Sexualstraftäter dingfest machen, bevor er wieder zuschlägt?

