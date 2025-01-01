Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ausgezogen

SAT.1Staffel 10Folge 77
Ausgezogen

AusgezogenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 77: Ausgezogen

22 Min.Ab 12

Die Stripperin Karolina Janowska wird brutal erstochen. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf die tragische Lebensgeschichte einer Frau, die scheinbar alles verloren hat, was ihr wichtig war. Dann beginnt die Suche nach dem Täter - und dabei tut sich ein mehr als dunkles Familiengeheimnis auf ...

