Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 77: Ausgezogen
22 Min.Ab 12
Die Stripperin Karolina Janowska wird brutal erstochen. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf die tragische Lebensgeschichte einer Frau, die scheinbar alles verloren hat, was ihr wichtig war. Dann beginnt die Suche nach dem Täter - und dabei tut sich ein mehr als dunkles Familiengeheimnis auf ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
