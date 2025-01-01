Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Familienpleite

SAT.1Staffel 10Folge 83
Familienpleite

FamilienpleiteJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 83: Familienpleite

22 Min.Ab 12

Als Heidrun Valloch in der Lotterie gewinnt, bringt das die Machtverhältnisse ihrer Ehe gehörig durcheinander. Denn ihr hochverschuldeter Gatte Manfred ist ihr jetzt ausgeliefert. Kurz darauf wird Manfreds Affäre, die blutjunge Gina Wirtz, überfahren: Zufall oder geplanter Mord?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen