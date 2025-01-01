Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 87: Widerwillig
22 Min.Ab 12
Sex, Drogen und ein schneller Tod: Als DJ Tom Schneider in seinem Stammclub erstochen wird, stehen die Kommissare vor einem Rätsel. Wer tötete den Publikumsmagneten? Schnell wird klar, dass der DJ ein bewegtes Leben hatte und eine Spur des Hasses hinterlässt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1