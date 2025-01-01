Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 93: Heißes Pflaster
22 Min.Ab 12
Zurück in die Vergangenheit - Der Mord an Hilmar Riekert in einem heruntergekommenen Wohnblock wird für Christian König zu einer Reise in seine Kindheit. Die Wiedersehensfreude vergeht sofort, als er erkennen muss, dass der Hauptverdächtige der Sohn einer alten Freundin ist ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1