Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen

SAT.1Staffel 10Folge 95
Folge 95: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen

22 Min.Ab 12

Mit zerschmetterten Genitalien liegt der 49-jährige Elektromeister Lothar Krüger tot auf einer Wiese. Schnell stellt sich heraus, Lothar war Stammkunde auf dem Straßenstrich - für die Kommissare nichts Ungewöhnliches, doch für die Frauen in Lothars Umfeld eine unverzeihliche Kränkung.

SAT.1
