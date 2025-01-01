Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 98: Kindspech
22 Min.Ab 12
Das verbotene Kind - der größte Wunsch von Helen Much ist es, eines Tages ihr eigenes Baby in den Armen zu halten. Doch die junge Frau ist unfruchtbar und sieht ihre einzige Chance in einer Leihmutterschaft. Sie bezahlt eine Fremde dafür, mit ihrem eigenen Mann zu schlafen. Doch was sie damit lostritt, ist nur der Anfang eines grausamen Spiels ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1