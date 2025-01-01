Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 10: Kein Weg zurück
22 Min.Ab 12
Schau nicht weg! Das denkt sich auch Bernd Frier, als er Zeuge einer "Happy Slapping"-Attacke wird. Doch diese Zivilcourage muss er auf brutalste Weise bezahlen: mit seinem Leben. Die Kommissare stoßen bei diesem Fall an ihre Grenzen, allen voran Katrin Becker, denn deren Tochter scheint etwas mit der Sache zu tun zu haben ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
