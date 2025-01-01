Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ein Platz an der Sonne

SAT.1Staffel 10Folge 116
Ein Platz an der Sonne

Ein Platz an der SonneJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 116: Ein Platz an der Sonne

22 Min.Ab 12

Die Sonnenbankfachangestellte Olga Petrowski wird erschlagen aufgefunden. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel. Conny und Bernie ermitteln in Petrowskis Umfeld, und mit jedem Verhör scheint sich der Kreis der Verdächtigen zu vergrößern ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen