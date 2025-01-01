Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 117
Folge 117: Straße der Versöhnung

22 Min.Ab 12

Florian Beckmann lebt auf der Straße und bettelt sich durchs Leben. Als seine Oma Waltraut nach einem nächtlichen Einbruch stirbt, gibt es für seinen Vater Matthias nur einen möglichen Täter: Florian. Doch tötete der Obdachlose wirklich seine einzig gebliebene Bezugsperson?

