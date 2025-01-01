Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Pack die Badehose ein ...

SAT.1Staffel 10Folge 121
Pack die Badehose ein ...

Pack die Badehose ein ...Jetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 121: Pack die Badehose ein ...

22 Min.Ab 12

Der Spanner Raimund Müdders treibt tot im Becken des städtischen Freibades. Wusste Carmen Müdders, dass ihr Mann kurz zuvor die blutjunge Alina in der Umkleidekabine bespannt hat? Oder hat sich deren Freund, der Teenager Nico, dafür bei Raimund gerächt? Die Kommissare stehen vor einem Rätsel ...

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

