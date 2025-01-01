Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Zoff um Lucy

SAT.1Staffel 10Folge 156
Folge 156: Zoff um Lucy

22 Min.Ab 12

Lucy liebt Alex - und das obwohl Alex Mentgen 14 Jahre älter ist als die 17-jährige. Als Lucy ihn tot in seiner Wohnung findet, ist sie fest davon überzeugt, dass ihre Eltern den ungeliebten Schwiegersohn in spe loswerden wollten ...

SAT.1
