Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Schnorrer

SAT.1Staffel 10Folge 169
Die Schnorrer

Die SchnorrerJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 169: Die Schnorrer

22 Min.Ab 12

Die 16-jährige Bella lebt lieber auf der Straße als bei ihrer Familie. Nach einem heftigen Streit mit ihrer Mutter wird Bella mit einer Flasche niedergeschlagen und stürzt in die Tiefe. Sie überlebt, den Täter konnte sie jedoch nicht sehen ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen