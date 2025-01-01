Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Wir waren noch Kinder

SAT.1Staffel 10Folge 170
Wir waren noch Kinder

Wir waren noch KinderJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 170: Wir waren noch Kinder

22 Min.Ab 12

Der Fußballbetreuer Helmut Fliegel wird tot in den Duschräumen seines Vereins gefunden. Die Kommissare stoßen auf eine 20 Jahre alte Tat und auf drei hilflose Jungs, die noch heute unter den Schatten der Vergangenheit leiden.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen