Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 173: Geld oder Liebe
22 Min.Ab 12
Ein Deal mit Folgen - Als Herbert Görtz erstochen auf einem Gehweg gefunden wird, hinterlässt er ein düsteres Geheimnis. Gutgläubig war seine Fast-Schwiegertochter ein Geschäft mit ihm eingegangen, doch das endete in verletzten Gefühlen, neu aufgerissenen Wunden - und nicht zuletzt Rachegelüsten!
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1