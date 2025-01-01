Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 173
Folge 173: Geld oder Liebe

22 Min.Ab 12

Ein Deal mit Folgen - Als Herbert Görtz erstochen auf einem Gehweg gefunden wird, hinterlässt er ein düsteres Geheimnis. Gutgläubig war seine Fast-Schwiegertochter ein Geschäft mit ihm eingegangen, doch das endete in verletzten Gefühlen, neu aufgerissenen Wunden - und nicht zuletzt Rachegelüsten!

SAT.1
