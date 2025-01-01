Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 174: Ins Netz gegangen
22 Min.Ab 12
Todesfalle Internet: Die 16-jährige Jenny Pütz läuft von zu Hause weg, um sich mit ihrer Internetbekanntschaft zu treffen. Kurz darauf fehlt jede Spur von ihr. Schnell wird klar, dass sich Jenny in den Händen eines verurteilten Sexualverbrechers befindet. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1