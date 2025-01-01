Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Geliebte

SAT.1Staffel 10Folge 2
Die Geliebte

Die GeliebteJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 2: Die Geliebte

22 Min.Ab 12

Lisa Kretschmar behauptet, von ihrem Chef vergewaltigt worden zu sein. Als sie kurze Zeit später tot in ihrer Wohnung aufgefunden wird, stellt sich eine wichtige Frage: Hängt der Mord mit der mutmaßlichen Vergewaltigung zusammen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen