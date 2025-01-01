Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 24: Einsame Entscheidung
22 Min.Ab 12
Chayenne Kleinemann wird kaltblütig erstochen, ihr Freund Tim verschwindet spurlos. Die Beziehung von Chayenne und Tim war einigen ein Dorn im Auge - ehemaligen Liebschaften ebenso wie Angehörigen. Die Kommissare ermitteln und decken ein unglaubliches Geheimnis auf ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
