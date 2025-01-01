Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Einsame Entscheidung

SAT.1Staffel 10Folge 24
Einsame Entscheidung

Folge 24: Einsame Entscheidung

22 Min.Ab 12

Chayenne Kleinemann wird kaltblütig erstochen, ihr Freund Tim verschwindet spurlos. Die Beziehung von Chayenne und Tim war einigen ein Dorn im Auge - ehemaligen Liebschaften ebenso wie Angehörigen. Die Kommissare ermitteln und decken ein unglaubliches Geheimnis auf ...

