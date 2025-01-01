Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 25: Im Namen des Vaters
22 Min.Ab 12
Nach einem Candle-Light-Dinner wird Bernie Kuhnt von seiner Affäre brutal überwältigt und gefesselt. Jenny Wilk scheint fest entschlossen, den Kommissar zu töten. Aber warum? Für Conny Niedrig und ihre Kollegen beginnt ein quälender Wettlauf gegen die Zeit ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1