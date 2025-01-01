Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 26: Der Anfang vom Ende
22 Min.Ab 12
Der Kleinkriminelle Kevin Baum wird kaltblütig erschossen. Doch warum musste er sterben? Die Kommissare versinken bei ihren Ermittlungen in einem Sumpf aus krankhafter Liebe, dunklen Geheimnissen und gewaltigem Hass ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1