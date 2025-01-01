Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 29: Der Sinn des Lebens
22 Min.Ab 12
Ein Autounfall, der ein Mordanschlag war, stürzt zwei Männer in die Midlife-Crisis: Ein erfolgloser Musiker verliert Tochter und Ehefrau und merkt viel zu spät, was er zerstört hat. Und Kommissar Bernie Kuhnt steht vor der Frage, worin der Sinn des Lebens liegt ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1