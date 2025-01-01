Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 33: Das Eheversprechen
22 Min.Ab 12
Was einst als romantische Urlaubsliebe im Senegal begann, endet in einer unglücklichen Ehe in Deutschland. Eine Geschichte ohne Happy End, denn der untreue Ehemann Kamal Maroufi wird tot aus dem Rhein geborgen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1