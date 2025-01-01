Bossmann sieht nach dem RechtenJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 45: Bossmann sieht nach dem Rechten
22 Min.Ab 12
Amaddou Tafah wird von Rechtsradikalen brutal zusammengeschlagen. Kurze Zeit später wird er erstochen aufgefunden. Seine Ehefrau ist sich sicher, dass der Senegalese wegen seiner Hautfarbe sterben musste. Auf der Suche nach dem Täter trifft Thomas Bossmann auf einen alten Freund und damit auf eine bittere Wahrheit ...
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1