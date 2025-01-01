Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 46: Unstillbare Gier
21 Min.Ab 12
Panische Angst ergreift Sandra Oden, als ihre Tochter Leonie von einem auf den anderen Tag nicht mehr nach Hause kommt. Für die Mutter beginnt die schlimmste Zeit ihres Lebens und für die Kommissare ein Wettlauf gegen die Zeit, denn keiner weiß, was der 18-Jährigen zugestoßen sein könnte ...
