Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 56: Ein Koffer aus Berlin
22 Min.Ab 12
Auf einem Duisburger Straßenstrich wird ein mysteriöser Koffer mit erschreckendem Inhalt gefunden: eine tote Frau, deren Identität zunächst völlig unklar ist. Die erste Spur führt die Kommissare nach Berlin, wo das Opfer Sonja Stahl in einer trostlosen Spirale aus Abhängigkeit und Gewalt leben musste ...
