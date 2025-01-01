Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Fesselnde Leidenschaft

SAT.1Staffel 10Folge 57
Fesselnde Leidenschaft

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 57: Fesselnde Leidenschaft

22 Min.Ab 12

Sabrina Concetto verschwindet spurlos. Ihr Ehemann Silvio meldet sie erst vier Tage später als vermisst. Aber warum? Für die Kommissare beginnt eine fieberhafte Suche, doch mit jeder Sekunde schwindet die Hoffnung, die 29-Jährige lebend zu finden ...

SAT.1
