Spurlose Rache

SAT.1Staffel 10Folge 59
Folge 59: Spurlose Rache

22 Min.Ab 12

Der Spurensicherer Marc Lauer plant den perfekten Mord: Er foltert und tötet Tim Schorn, den Vergewaltiger seiner Halbschwester. Als Profi hinterlässt Lauer den Tatort ohne jegliche Spuren. Kommissar Christian König, der mit Lauer befreundet ist, ahnt nicht, dass auch er in Lebensgefahr schwebt ...

