Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 59: Spurlose Rache
22 Min.Ab 12
Der Spurensicherer Marc Lauer plant den perfekten Mord: Er foltert und tötet Tim Schorn, den Vergewaltiger seiner Halbschwester. Als Profi hinterlässt Lauer den Tatort ohne jegliche Spuren. Kommissar Christian König, der mit Lauer befreundet ist, ahnt nicht, dass auch er in Lebensgefahr schwebt ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1