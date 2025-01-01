Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 97: Zum Leben zu wenig
22 Min.Ab 12
Till und Cordula Küsgen geben ihr Kind zur Adoption frei - beide sind arbeitslos und haben selbst kaum genug zum Leben. Als Till Küsgen tot auf einem Schrottplatz gefunden wird, übernehmen die Kommissare den Fall und können nicht verhindern, dass ein Kind spurlos verschwindet.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1