Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 05.01.2025: Ein guter Start
45 Min.Folge vom 05.01.2025Ab 6
Extreme Wetterbedingungen, Restriktionen und immer weniger Edelsteine: Die „Outback Opal Hunters“ blicken in eine ungewisse Zukunft. Doch die Abenteurer lassen sich nicht unterkriegen. Sie treten die Flucht nach vorne an. Die „Schwarzlicht- Crew“ hofft in Coober Pedy mit einem neuen Bulldozer auf eine reiche Ausbeute. Denn die Planierraupe kann große Mengen an Erdreich bewegen. Die Investition soll sich möglichst schnell amortisieren. Die „Buschmänner“ stehen nach einer katastrophalen Saison extrem unter Druck. Die Männer müssen in diesem Jahr liefern.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.