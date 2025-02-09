Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 09.02.2025: Die Probebohrung
45 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 6
Der Transport des Baggers von „Digger's Gully“ an den neuen, zwanzig Kilometer entfernten Claim hat Dan Measey mehrere Tausend Dollar gekostet. Doch noch kann der Edelsteinjäger dort keine Opale ausgraben. Denn „Benitos Folly“ ist ein höhlenartiges Netz aus vier Meter hohen Stollen. Dan muss an Ort und Stelle erst Platz schaffen für seine schweren Maschinen. Und Oscar Cheal inspiziert mit seiner Schwester einen Spot, an dem das Team vor einem Jahr farbige Edelsteine entdeckt hat. Die Chancen stehen gut, dass dort noch weitere Schätze verborgen liegen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.