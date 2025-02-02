Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 02.02.2025: Maschinen am Limit
45 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 6
An der Ostküste herrscht seit Monaten Dürre. Chris Cheal und seiner Familie geht beim Waschen des Gerölls in Australien das Wasser aus. Findet die Truppe eine pragmatische Lösung für das Problem? Und auf die „Schwarzlicht-Crew“ wartet in Down Under sehr viel Arbeit. Mark I’Anson und Paul Coon versuchen zu einer Opalschicht in neun Metern Tiefe vorzudringen. Zu diesem Zweck müssen die Edelsteinjäger mit dem Bagger und dem Bulldozer Tausende Tonnen wertlosen Abraum aus dem Weg schaffen. Das Unterfangen wird die Männer viel Zeit und Treibstoff kosten.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.