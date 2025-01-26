Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 26.01.2025: Die Glücksfee
44 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 6
Rod Manning klopft die Decke unter Tage nach Hohlräumen ab. Denn die Mine, in der er mit er mit seiner Partnerin Sam Mehan nach Edelsteinen sucht, liegt auf mehreren Verwerfungslinien. Und je mehr Erdreich das Duo abträgt, desto größer wird die Einsturzgefahr. Die Befürchtungen der Opalschürfer bewahrheiten sich. Der große „Ballsaal“ ist sehr instabil. Und wie schlägt sich die „Schwarzlicht-Crew“? Mark I’Ansons Frau Rachel ist eigentlich für die Geschäfte des Teams zuständig. Aber ihr spontanes Engagement in der Sortieranlage scheint der Truppe Glück zu bringen.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.