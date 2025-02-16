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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Rettung aus der Tiefe

DMAXFolge vom 16.02.2025
Rettung aus der Tiefe

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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Folge vom 16.02.2025: Rettung aus der Tiefe

44 Min.Folge vom 16.02.2025

Die „Buschmänner“ versuchen in Grawin ihren Bagger zu retten. Denn der Tunnel, in dem die hydraulisch gesteuerte Maschine zum Einsatz kam, ist akut einsturzgefährdet. Vor dem Abtransport müssen die Männer das zwei Tonnen schwere Arbeitsgerät demontieren. Die „Außenseiter“ behandeln ihre Steine in Andamooka mit Schwefelsäure, damit die Farben und Muster hervortreten. So bringen die Opale mehr Geld ein. Und die Cheals suchen in Australien nach einer neuen Wasserquelle. Der Stausee, der die Waschanlage bis dato versorgt hat, ist ausgetrocknet.

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