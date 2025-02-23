Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 23.02.2025: Kampf mit der Technik
45 Min.Folge vom 23.02.2025
Rachel packt mit an. Mark I’Anson Frau soll eine Fuhre Gestein zur Sortieranlage transportieren, damit das Team beim Schürfen keine Zeit verliert. Beim Abladen kämpft die Finanzchefin der „Schwarzlicht-Crew“ mit der Hydraulik des Muldenkippers. Die „Buschmänner“ legen derweil ihre einsturzgefährdete Mine still. Dort zu arbeiten wäre zu gefährlich. Und auf dem Lunatic-Opalfeld wird es immer heißer. Die hohen Temperaturen setzen den Edelsteinjägern mächtig zu. Deshalb haben Matt und Cozza Kathagen einen Unterstand gebaut, der ihnen als Sonnenschutz dienen soll.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.