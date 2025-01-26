Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 26.01.2025: Neue Wege
44 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 6
Dan Measey und Renee Everest sind frisch liiert. Das Paar will sich in Coober Pedy ein neues Leben aufbauen. Eine reiche Opalausbeute wäre dabei sehr hilfreich. Aber das Duo muss in Down Under sehr viel Gestein bewegen, um die Edelsteine freizulegen. Deshalb erlernt Renee den Umgang mit schweren Maschinen. Hat die ehemalige Reitlehrerin den Radlader im Griff? Lee Hobden und Roger Williams krempeln in Australien ebenfalls die Ärmel hoch. Aber die harte Arbeit geht an den Männern nicht spurlos vorbei. Bei Roger Williams bricht eine alte Verletzung wieder auf.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.