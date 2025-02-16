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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Die Fehlzündung

DMAXFolge vom 16.02.2025
Die Fehlzündung

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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Folge vom 16.02.2025: Die Fehlzündung

45 Min.Folge vom 16.02.2025

Matt und Cozza Kathagen wollen für ihren Bagger in Andamooka eine Rampe bauen. Aber der Anlasser des Bulldozers ist defekt. Die Männer müssen improvisieren, um die Maschine zu starten. Die Cheals suchen in Grawin nach einem besonderen Stein. Ein Kunde benötigt für eine Halskette ein Fundstück mit außergewöhnlicher Färbung. Und die „Schwarzlicht-Crew“ freut sich nach einer Durststrecke über reiche Beute. Das Team gräbt innerhalb einer Woche Opale im Wert von 65 000 Dollar aus. Damit kommen Mark I’Anson und Paul Coon ihrem Saisonziel ein großes Stück näher.

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