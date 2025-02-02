Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 02.02.2025: Das Schürfverbot
44 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 12
Von Lightning Ridge über Grawin bis nach Coocoran: Wegen eines Formfehlers sind Tausende Schürflizenzen plötzlich wertlos. Auch Les Walsh, Rod Manning und Sam Mehan sind in Australien von den staatlichen Auflagen betroffen. Und die einzige Mine, in der das Team noch arbeiten darf, droht einzustürzen. Können die Schatzsucher zumindest ihren Bagger retten? Für die „Mooka Boys“ läuft es in dieser Saison auch nicht rund. Cozza Kathagen und Leif Tanzer suchen nach einem Ausweg aus der Misere und wagen sich bei der Edelsteinjagd auf gefährliches Terrain vor.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.