Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 19.01.2025: Unter Zeitdruck
45 Min.Folge vom 19.01.2025Ab 6
Am Bulldozer läuft Kühlmittel aus. Das Problem dürfen die „Außenseiter“ nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn wenn der Motor schlappmacht, ist das Team bei der Schatzsuche aufgeschmissen. Cody Polglase, Angel Dempsey und Issy Glen müssen mit ihrer Edelsteinausbeute täglich hohe Ausgaben abdecken. Und Chris Cheal und Mark Bressan ziehen in Australien das Tempo an. Die Männer haben südlich von Lightning Ridge bereits Opale im Wert von einer halben Million Dollar zutage gefördert. Aber ihre ambitionierten Ziele lassen keine Verschnaufpause zu.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.