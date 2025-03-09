Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 09.03.2025: Investition in die Zukunft
44 Min.Folge vom 09.03.2025Ab 6
Die „Spürnasen“ mussten wegen der Dürre den Standort wechseln. Mit besserem Equipment könnten Lee Hobden und Roger Williams den Wasserverbrauch beim Schürfen deutlich senken. Aber die Trommel würde 25 000 australische Dollar kosten. Die Cheals erschließen kurz vor dem Ende der Saison neues Terrain. Die riskante Unternehmung zahlt sich für das Team aus. Die Edelsteinjäger stoßen auf ein großes Opal-Vorkommen. Und die „Mooka Boys“ versuchen in Down Under ihren defekten Kompaktlader instand zu setzen. Doch die bestellten Ersatzteile haben die falschen Maße.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.