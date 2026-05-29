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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Einweihungsfeier

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 37vom 29.05.2026
Einweihungsfeier

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 37: Einweihungsfeier

21 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Brief von George Washington und das Riesenmaskottchen einen Burgerkette wecken das Interesse der Händler.

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