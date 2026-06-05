Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Wer zu spät kommt

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 55vom 05.06.2026
Wer zu spät kommt

Wer zu spät kommtJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 55: Wer zu spät kommt

20 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick und sein Vater begutachten eine Vintage-Feuerwehrausstattung. Werden sie sich am Preis die Finger verbrennen?

Weitere Folgen in Staffel 12

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 7 Staffeln und Folgen