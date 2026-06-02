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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Lustige Weihnacht

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 43vom 02.06.2026
Lustige Weihnacht

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 43: Lustige Weihnacht

41 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Weihnachtsstimmung liegt in der Luft, und die Pawn Stars beteiligen sich an einem Weihnachtskarten-Wettbewerb.

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