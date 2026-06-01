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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Neu frisiert

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 39vom 01.06.2026
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 39: Neu frisiert

21 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Händler prüfen eine Knochensäge aus der Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs, geeignet für kleinere Amputationen. Findet sich ein angemessener Preis für das skurrile Modell?

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